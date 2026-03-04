107回以上表示され4.9万件の「いいね」を獲得しているのは、Vtuberとして活躍している飼い主さんが飼っている猫のビフォーアフター。「かわいいから全部OK」「どの頃もめちゃくちゃ可愛い」 【写真：白い見た目から『おもち』と名付けた猫→3年後…まるで『別猫』のような『まさかの光景』】 真っ白な猫をお迎え X（旧Twitter）アカウント「AMEPERO Vtuber」さんが投稿したのは、おうちの猫ちゃんのビフォー