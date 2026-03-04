107回以上表示され4.9万件の「いいね」を獲得しているのは、Vtuberとして活躍している飼い主さんが飼っている猫のビフォーアフター。「かわいいから全部OK」「どの頃もめちゃくちゃ可愛い」

【写真：白い見た目から『おもち』と名付けた猫→3年後…まるで『別猫』のような『まさかの光景』】

真っ白な猫をお迎え

X（旧Twitter）アカウント「AMEPERO Vtuber」さんが投稿したのは、おうちの猫ちゃんのビフォーアフター。保護猫として迎え入れた猫ちゃんは耳と鼻まわり以外が真っ白だったため「おもちちゃん」と名付けたのだそうです。

当時のおもちちゃんは、ベージュがかった白やミルクティーのような白っぽさではなく、実際に真っ白だったのだとか。ふんわりとやわらかそうな真っ白の毛は、飼い主さんにはおいしそうなおもちに見えたのでしょう。

3年後の現在は？

真っ白でおいしそうだったおもちちゃんの3年後の姿はというと、なんとかなり濃いめの茶色に！胸元など白っぽい毛も残っていますが、手や背中はほぼ焦げ茶色になったそうです。お顔も、鼻まわりだけだった焦げ茶色が目の上や口元まで広がったといいます。

ほぼ全身焦げ茶色なのに名前が「おもちちゃん」。投稿には「おもち、きなこもち、あんこもち」「おこげちゃんって名前にしましょうか」「磯辺焼きになってしまった」などのコメントも集まっていましたが、「おもちちゃん」は改名せず「おもちちゃん」のままでいてほしいです！

シャム系あるある

飼い主が気になって調べたところ、シャム系の猫は、成長や季節の温度変化に合わせて毛色が変化するのだそうです。母猫のおなかの中が温かかったことから、白っぽい毛色で生まれるのだとか。

飼い主さんいわく、毛色の変化はとてもゆるやかで、毎日見ていると気づかなかったほどだそうです。もっとこまめに写真を撮っておけば…と思っているとのことなので、シャム系の猫ちゃんを迎えた方は毎日写真を撮るとよさそうです！

投稿には、「うちの猫も白かったのにたぬきになりました笑」「ウチの子も拾った時は耳としっぽと手先以外真っ白だったのになんか焦げた」「うちのもしっかりタヌキ」などのコメントもたくさん寄せられていました。

Xアカウント「AMEPERO Vtuber」には、おもちちゃんや他の猫ちゃんの姿もときどき投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「AMEPERO Vtuber」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。