Appleは3月3日（米国時間）、M5チップを搭載した新型「MacBook Air」を発表した。最小ストレージを従来の2倍となる512GBへ引き上げたほか、最新のワイヤレス規格に対応するなど、日常利用に直結する仕様を強化した。13インチと15インチの2サイズで、カラーバリエーションはスカイブルー、シルバー、スターライト、ミッドナイトの4色。価格は13インチが184,800円（税込）から、15インチが219,800円（同）から。3月4日23時15分（日本