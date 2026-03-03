【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man佐久間大介の映画初単独主演作『スペシャルズ』より、映画の魅力が詰まった4種のスポット映像が一挙公開された。 ■『ヘルシンキ・シネアジア映画祭』への出品も決定 今回解禁されたスポット映像は、殺し屋たちのガンアクションとダンスが絡み合う迫力満点の「アクション編」、主題歌「オドロウゼ！」に合わせて殺し屋たちのダンスシーンを集めた「ダンス編」、スペシャ