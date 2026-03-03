Snow Man佐久間大介主演映画『スペシャルズ』よりアクション編・ダンス編・家族編・絆編の4スポット映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Man佐久間大介の映画初単独主演作『スペシャルズ』より、映画の魅力が詰まった4種のスポット映像が一挙公開された。

■『ヘルシンキ・シネアジア映画祭』への出品も決定

今回解禁されたスポット映像は、殺し屋たちのガンアクションとダンスが絡み合う迫力満点の「アクション編」、主題歌「オドロウゼ！」に合わせて殺し屋たちのダンスシーンを集めた「ダンス編」、スペシャルズと彼らのダンスの“先生”である明香との「実は泣ける」ストーリーを描いた「家族編」。そして、バラバラだった5人がダンスを通して団結する様子を描いた「絆編」の4点。本作の魅力を4つの視点で切り取ったスポット映像をぜひチェックしよう。

また、『第46回ポルト国際映画祭』（2月27日～3月8日）長編コンペティション部門での上映、『シカゴAPUCアジアンポップアップ映画祭』（3月20日～4月12日）最終日、クロージング作品としての上映も決まっている本作。

このたび、さらにフィンランドのヘルシンキで開かれるアジア映画専門の映画祭『ヘルシンキ・シネアジア映画祭』への出品が決定した。本映画祭はヨーロッパの中でも、観客にアジア映画の多様性と文化を紹介する、異色の映画の祭典として現地で愛されている。日本での公開がいよいよ今週に迫った『スペシャルズ』旋風は、日本だけでなく、世界でもますますその勢いを増すばかりだ。

そして今回、3月6日の劇場公開を記念して、全国の劇場にて入場者特典プレゼントの実施が決定。その第1弾として、「スペシャルズ」のスペシャルポストカードが3月6日～3月8日までの3日間限定で配布されることが決まった。「スペシャルズ」の5人がそれぞれ色鮮やかなカラースーツでビシッと決めたビジュアルが印象的なポストカードには、「Let’s Dancing」の文字が記された拳銃のイラストもあしらわれ、“殺し屋”×“ダンス”という本作ならではのデザインが施されている。この“スペシャル”なポストカードをゲットできるのは、3日間だけ。ぜひ劇場で手に入れよう。

■映画情報

『スペシャルズ』

3月6日（金）公開

原案・脚本・監督：内田英治

出演：佐久間大介（Snow Man）

椎名桔平 中本悠太（NCT） 青柳翔 小沢仁志

羽楽 前田亜季 平川結月／矢島健一 六平直政

石橋蓮司

主題歌：Snow Man「オドロウゼ！」

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

