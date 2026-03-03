【くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」コラボキャンペーン】 実施期間：3月6日～3月31日 ※無くなり次第終了 くら寿司は、アニメ「ハイキュー!!」とコラボしたキャンペーンを3月6日より開催する。 「ハイキュー!!」は、集英社「週刊少年ジャンプ」で2012年2月から連載がスタートした、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマを