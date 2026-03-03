くら寿司は、アニメ「ハイキュー!!」とコラボしたキャンペーンを3月6日より開催する。

「ハイキュー!!」は、集英社「週刊少年ジャンプ」で2012年2月から連載がスタートした、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマを描く古舘春一氏による漫画作品。今回、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作されたアニメとのコラボがくら寿司でスタートする。

くら寿司と「ハイキュー!!」のコラボは今回で2度目。コラボキャンペーン期間中、全国のくら寿司店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」で当たりが出ると、「ハイキュー!!」のキャラクターたちがデザインされた、ここでしか手に入れることができない特別な景品がプレゼントされる。

さらに、本コラボキャンペーンでは烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校のメンバーをイメージしたメニューも多数登場。キャンペーン開始に先駆けてメニューやグッズを撮影できる機会を得たので、同時期に開催されるフェア商品と合わせて紹介していく。

□くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」コラボキャンペーンのページ

「ビッくらポン!」で当たるくら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズ

実施期間：3月6日～3月31日 ※無くなり次第終了

「ビッくらポン!」は、くら寿司店舗内の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れると挑戦できるゲーム。コラボキャンペーン期間中、「ビッくらポン!」で当たりが出ると、アニメ「ハイキュー!!」に登場するキャラクターたちがデザインされためじるしチャーム、マスキングテープ、缶バッジといった景品がもらえる。

各景品はいずれも今回のキャンペーンでしか手に入れることができない特別なものとなっているので、気になっている方はぜひくら寿司へ足を運んで美味しいお寿司に舌鼓を打ちつつ、景品をゲットしていただきたい。

【めじるしチャーム】

めじるしチャームは全部で12種

デフォルメキャラがかわいい

推しキャラをカバンなどに付けて一緒にお出かけを楽しめる

裏にはコラボロゴが印字されている

【マスキングテープ】

マスキングテープは全部で4種

アニメの印象的なシーンがデザインされていて、作品を振り返れるものとなっている

【缶バッジ】

缶バッジは全部で8種

背番号、イメージカラーのほか、お寿司がデザインされているのも本コラボならでは

くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

【第1弾】クリアファイル（全4種）

実施期間：3月6日～無くなり次第終了 ※合計で先着30万名限定

コラボ期間中、くら寿司にて2,500円のお会計ごとにアニメ「ハイキュー!!」のキャラクターたちがデザインされた景品がもらえるプレゼントキャンペーンが実施される。プレゼントキャンペーンは計2回にわたって開催。今回は3月6日からの第1弾景品「クリアファイル」が先行でお披露目された。

クリアファイルは日向翔陽&影山飛雄、黒尾鉄朗&孤爪研磨、木兎光太郎&赤葦京治、宮侑&宮治の全4種がラインナップ。表と裏でそれぞれデザインが異なる、キャラクターの魅力が詰まったものとなっている。

景品の配布は先着30万名限定。無くなり次第終了となってしまうので、確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

【クリアファイル】

クリアファイルは全部で4種

日向翔陽&影山飛雄 表

日向翔陽&影山飛雄 裏

黒尾鉄朗&孤爪研磨 表

黒尾鉄朗&孤爪研磨 裏

木兎光太郎&赤葦京治 表

木兎光太郎&赤葦京治 裏

宮侑&宮治 表

宮侑&宮治 裏

くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」コラボメニュー

販売期間：3月6日～4月2日

※一部店舗では価格が異なります。

※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります。

今回のコラボでは、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校をイメージした全4種のコラボメニューが登場。各メニューには、表面にキャラクターイラスト、裏面に各高校の横断幕をデザインしたオリジナルカードが付いてくる。

食べ応えのあるフード、食事と相性抜群なドリンク、さらにはスイーツまで用意されているので、期間限定の特別なメニューをぜひ堪能していただきたい。

【梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ】

梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ 価格：350円

木兎光太郎&赤葦京治のカード付き

カードの裏面には梟谷学園高校の横断幕に記されているスローガン「一球入魂」がデザインされている

【稲荷崎高校のトロたく手巻き】

稲荷崎高校のトロたく手巻き 価格：400円

宮侑&宮治のカード付き

カードの裏面には稲荷崎高校の横断幕に記されているスローガン「思い出なんかいらん」がデザインされている

【烏野高校のオレンジコーラ】

烏野高校のオレンジコーラ 価格：530円

日向翔陽&影山飛雄のカード付き

烏野高校の横断幕に記されているスローガン「飛べ」がデザインされている

音駒高校のキャラメルアップルパフェ 価格：430円

黒尾鉄朗&孤爪研磨のカード付き

音駒高校の横断幕に記されているスローガン「繋げ」がデザインされている

超熟成シリーズ/愛媛県フェア

開催期間：3月6日～

くら寿司ではアニメ「ハイキュー!!」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回は、「超熟成シリーズ」から「超熟成 まぐろ（一貫）」、「超熟成 まふぐ（一貫）」、「超熟成 真鯛（一貫）」が3月6日より期間・数量限定で販売される。

また、同日より、「【愛媛県産】真はた（一貫）」や「【愛媛県産】みかんぶり」、「【愛媛県産】みかん真鯛」などが登場する「愛媛県フェア」も開催される。

フェアのメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるというとてもお得な気分が味わえるので、ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

【超熟成シリーズ】

超熟成 まぐろ（一貫） 価格：115円

超熟成 まふぐ（一貫） 価格：115円

超熟成 真鯛（一貫） 価格：115円

【愛媛県フェア】

【愛媛県産】真はた（一貫） 価格：270円

【愛媛県産】釜揚げしらす 価格：115円

【愛媛県産】みかんぶり 価格：270円

【愛媛県産】みかん真鯛 価格：270円

煮はまぐり 価格：270円

炙りサラダチキン 価格：160円

【KURA ROYAL新商品】

春 いちごパフェ 価格：480円

(C)古舘春一／集英社 ・ 「ハイキュー!!」製作委員会