花瓶などにお花を生ける際、バランスをとりにくいことに悩んでいました。しかし、ダイソーの『花筒用ホルダー』を使ったところ、その悩みが一気に解消されました！お花にこのホルダーを装着することで、花瓶の中心にしっかりと固定することが可能。斜めにならず真っ直ぐにお花をさせるので、理想のバランスを保てますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：花筒用ホルダー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー