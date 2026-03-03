普通のスポンジと思ったら大違い！入れるだけで見栄えが良くなる100均便利グッズ
花瓶などにお花を生ける際、思ったようなバランスにまとまらないことに悩んでいました。オアシスは手軽な反面カスが出やすいので、結局使わなくなってしまいました。
そんな中、ダイソーで手軽に使える便利グッズを発見！『花筒用ホルダー』という商品をご紹介します。
2個入りで価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、園芸グッズコーナーに陳列されていました。
お花にこのホルダーを装着することで、花瓶の中心にしっかりと固定することができるというアイテムです。
パッケージには供花に…とありましたが、園芸やインテリア用にもいいなと思い購入してみました。
口が大きな花瓶にお花をさす場合でも安定させやすいです。
斜めにならずに真っ直ぐさせるので、理想のバランスを保てます。
変形するから花瓶の形に合わせやすい◎軽いのもポイント！
ウレタンフォームなので柔らかく、大体の高さを合わせるだけで花瓶の形に合わせやすいのもポイント。
柔らかいので、押し込めば花瓶の形に沿って自然と形が変わります。
オアシスのようにカスがポロポロと出てこず、扱いやすいのも嬉しいです！
壁掛け用の花瓶などにも合わせやすくて便利です。
ホルダーはとても軽いので、重さを気にせずお花を生けることができます◎
今回は、ダイソーの『花筒用ホルダー』をご紹介しました。
お花を生ける際に、バランスを取りやすくなったので買って大正解でした！生花だけでなく、造花のディスプレイにも使えて便利ですよ。
気になる方は、ダイソーでぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。