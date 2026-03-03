2月26日に40歳の誕生日を迎えたCrystal Kayが28日、自身初となるバースデーライブ＜Birštonas presents CK BIRTHDAY BASH LEVEL 40＞を地元の会場である神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された。本ライブでは、EXILE SHOKICHI、SWAY、JIMMY＆WEESA（PSYCHIC FEVER）、Zeebra、Mummy-D（RHYMESTER）、Daichi Yamamoto、金城碧海（JO1）、Lucas Valentineといったゲストがお祝いに駆けつけ、同じ誕生日のJIMMY&WEESAとは新曲