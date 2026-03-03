日本ハムの野村佑希内野手（２５）が一般女性と結婚していたことが３日、明らかになった。この日朝、ＳＴＶ札幌テレビの番組「どさんこワイド朝」内の自身の人気コーナー「ジェイのひとりごと」でサプライズ発表した。番組から「どうですか最近？」とプライベートの近況を問われ、「別に大きく言うことでもないかもしれないですけど、普通に結婚したっていうぐらいじゃないですか。結婚しました。オフの間に入籍させていただき