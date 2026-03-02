ももいろクローバーZが、3月4日(水)に発売される『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDより「堂々平和宣言」のライブ映像を公開した。これは『夏のバカ騒ぎ2025』セトリ総選挙の結果発表の一環となっている。セトリ総選挙では2月2日(月)から2月15日(日)の期間で、本ライブのセットリストより「これぞ、ももクロの夏だ！」と思う楽曲にユーザー投票がなされ、結果をライブ