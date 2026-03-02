■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2026年3月4日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/

［Blu-ray］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIXM-633〜5

収録枚数：3枚組

価格：\14,000（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch

［DVD］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIBM-1139〜43

収録枚数：5枚組

価格：\14,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch

▼映像特典

ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025-

▼封入特典

・夏之馬鹿桃御神金護符

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ

▼セットリスト

【DAY1：2025年8月2日（土）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.Re:volution

2.DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)

3.ワニとシャンプー

4.CONTRADICTION

5.BIONIC CHERRY

6.Acceleration

7.ココ☆ナツ

8.ROCK THE BOAT

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.stay gold

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.孤独の中で鳴るBeatっ！

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Hanabi

15.BLAST！

16.GODSPEED

17.ツヨクツヨク

18.Event Horizon

19.Re:Story

＜ENCORE＞

20.天手力男

21.ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

22.コノウタ

23.やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

【DAY2：2025年8月3日（日）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.天手力男

2.ロードショー

3.ワニとシャンプー

4.泣いてもいいんだよ

5.MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6.Nightmare Before Catharsis

7.ココ☆ナツ

8.堂々平和宣言

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.Re:volution

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.Chai Maxx

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Re:Story

15.一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16.BLAST！

17.On Your Mark

18.ツヨクツヨク

19.Acceleration

20.Hanabi

＜ENCORE＞

21.Event Horizon

22.レナセールセレナーデ

23.愛を継ぐもの

24.キミノアト

▼応援店特典

「夏馬鹿騒切手風貼」※切手風ステッカーシート

※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。

◆『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD購入者抽選企画

夏といえば・・ももクロのライブ。毎年来る『夏』をももクロと迎えるためのささやかながらのオリジナル夏バカPKGグッズを合計300名に当たる抽選プレゼントを実施いたします！詳細は下記をご確認ください。

▼プレゼント賞品

・夏バカ賞：水鉄砲

└20名

・バカ騒賞：コンパクトチェア

└50名

・夜祭賞：ハンディファン

└50名

・もも賞：ビーチサンダル

└50名

・クロ賞：ポンチョ

└50名

・Z賞：コンパクトクッション

└80名

▼応募方法

『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDに封入されているシリアルナンバーを使用し、シリアルナンバーと一緒に掲載されているURLまたはQRコードから申込画面へとお進みいただき、画面の指示にしたがってご応募ください。

シリアルナンバー1つにつき、1回のご応募が可能です。

※ご購入いただいた枚数分のご応募が可能です）。

※景品は選択することが可能ですが、ご希望の景品が当たるとは限りません。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

▼シリアルナンバー使用抽選応募期間

2026年3月3日（火）AM10:00〜2026年3月31日（月）23:59まで

▼注意事項

※1つのシリアルナンバーにつき、1回のみご応募が可能です。いかなる理由においても、シリアルナンバーの再発行はいたしません。ご注意ください。

※お1人様何口でもご応募可能ですが、ご当選はお1人様1点のみとなります。

※抽選方法及び、当選・落選に関してのお問い合わせにはお答えしかねます。

※ご応募の際は特設応募サイトの注意事項をよく読み、ご応募ください。

※本シリアルナンバーの売買は、固くお断りいたします。

※応募にあたって記入漏れ等の不備があった場合無効となります。

※インターネット機能のないスマートフォンなどではご利用になれません。

※応募に関する接続料と通信料はお客様自身のご負担となります。

こちらの企画に関する詳細については、下記『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD特設サイトにて随時お知らせいたしますので、必ずご確認いただきますようお願いいたします。