エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【総額６万円越え】大好きなプラザを貸し切ってバレンタインの買い出しに行ったら楽しすぎて部屋が可愛くなったンゴ』の動画を投稿。動画では、ライフスタイルストア『PLAZA（プラザ）』でお買い物する様子を公開。この中で、大松さんがリピ買いしているアイテムをピックアップします♪【関連】紗栄子「目上の方へのギフトとか」手土産にも最適！愛用入浴剤大松さんが「定