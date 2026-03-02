名古屋市中区栄のホテルで２０２３年、女性が倒れているのが発見され、その後死亡した事件で、準強制性交致死罪などに問われた同市港区、会社役員板谷博希被告（４４）の裁判員裁判の初公判が２日、名古屋地裁（蛯原意裁判長）であった。板谷被告は「わいせつ目的は一切なかった」と起訴事実を否認し、弁護側は無罪を主張した。起訴状によると、板谷被告は２０２３年５月、同市中区の飲食店で女性（当時２５歳）にアルコール度