宿泊先のホテルのルームキーを持って出掛け、なくしてしまった経験のある人もいるのではないでしょうか。ホテルのルームキーを紛失した場合、鍵のタイプにはよるものの、実費相当の金額を請求され、支払う必要があります。 本記事では、ホテルのルームキーをなくした場合いくらかかるのか、なぜお金を請求されるのかなどを解説します。 ホテルのルームキーのタイプ