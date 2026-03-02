ロサンゼルスFCのセカンドチームは2月28日、アカデミーに所属するGK村松秀司(17)と2030年6月までの契約に合意したと発表した。31年6月まで延長するオプション付きとしている。アメリカ・ロサンゼルス出身の村松は日本人の母を持ち、2024年に世代別日本代表に初招集。昨年のU-17ワールドカップではキャプテンとして日本を支え、安定感のあるプレーで守護神としてベスト8に大きく貢献した。所属クラブではイーサン・スカリーの