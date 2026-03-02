デスク「日清製粉グループ本社が社長交代を発表したね」 記者「約4年ぶりの交代となります。瀧原賢二社長は特別顧問となり、新社長に現執行役員の永木裕氏が就任予定です」 デスク「永木氏はどんな人物？」 記者「1970年福島県生まれで、同志社大学文学部卒業後に日清製粉（現日清製粉グループ本社）に入社。国内の拠点再編などを経験し、海外事業が長く同事業を熟知しています」 デスク「具体的に海外で