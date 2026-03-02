岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアー「HSBC女子世界選手権」に参戦するために初めてシンガポールを訪問したことを英語で記すと、続けて日本語で「今週も応援ありがとうございました！」と多くのファンに感謝した。【写真】ツインテールにデニムのサロペット！ 岩井千怜の私服に「可愛い過ぎだぞ〜」の声大会はトータル4アンダー・21位タイでのフィニッシュとなった。しかし短いオフも楽しんだ様子で、公開した写