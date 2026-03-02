ツインテールにデニムのサロペット！ 岩井千怜が初めてのシンガポールで“マーライオン”とご対面
岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアー「HSBC女子世界選手権」に参戦するために初めてシンガポールを訪問したことを英語で記すと、続けて日本語で「今週も応援ありがとうございました！」と多くのファンに感謝した。
【写真】ツインテールにデニムのサロペット！ 岩井千怜の私服に「可愛い過ぎだぞ〜」の声
大会はトータル4アンダー・21位タイでのフィニッシュとなった。しかし短いオフも楽しんだ様子で、公開した写真の1枚目には、髪を編み込みのツインテールにすると、Tシャツにデニムのヒザ丈サロペットというカジュアルなスタイルで登場。シンガポールのシンボル“マーライオン”をバックに笑顔を見せていた。また帯同キャディとまるでボクシングのような構えで向き合う写真や、姉の明愛らと赤くライトアップされたスペースで撮った写真などもあった。そして最後に「Let’s go to Okinawa」と、今週は国内女子ツアーの開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」にディフェンディングチャンピオンとして参戦することを宣言。ちなみに岩井は2024年にも優勝しており、今年は3年連続優勝を狙う大会となる。投稿を見たファンからは「お疲れ様」「可愛い過ぎだぞ〜」「沖縄楽しみ！待ってます」などのコメントが寄せられていた。
