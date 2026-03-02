雑誌『SPRiNG』の公式SNSにて、3月号の誌面カットの一部が公開され、目黒蓮の洗練されたビジュアルが話題を集めている。 【画像】淡色コーデ＆モノトーンコーデの目黒蓮／目黒蓮『SPRiNG』表紙ビジュアル ■FENDI最新ルックを着こなす目黒蓮 公開されたのは、FENDIの最新ルックをまとった2カット。ひとつは顔のアップ。黒髪をナチュラルに下ろし、指先をこめかみに添えたポーズで、やわらかな光を受け