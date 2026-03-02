雑誌『SPRiNG』の公式SNSにて、3月号の誌面カットの一部が公開され、目黒蓮の洗練されたビジュアルが話題を集めている。

【画像】淡色コーデ＆モノトーンコーデの目黒蓮／目黒蓮『SPRiNG』表紙ビジュアル

■FENDI最新ルックを着こなす目黒蓮

公開されたのは、FENDIの最新ルックをまとった2カット。ひとつは顔のアップ。黒髪をナチュラルに下ろし、指先をこめかみに添えたポーズで、やわらかな光を受けた表情はどこかアンニュイ。長いまつ毛と透き通るような肌が際立ち、静かな色気を漂わせている。

もう1枚は全身ショットで、ブラック×ネイビーのブルゾンにブラックのレースシャツを重ねたレイヤードスタイル。ワイドシルエットのブラックデニムを合わせたモードな着こなしだ。足元はシャープなレザーシューズ。自然体な立ち姿とまっすぐな視線が、コーディネートの洗練度をさらに引き上げている。

誌面にはこのほかにピンナップも付属するという。ファンからは「美しさが格別」「綺麗すぎて言葉がうまく出ない」「めっちゃハンサム」「いつ見ても品が良くてスマート」「スタイル抜群」「目がきれい」「脚長っ」「どアップ最高」といった声が寄せられている。

■淡色コーデ＆モノトーンコーデの目黒蓮

■目黒蓮『SPRiNG』表紙ビジュアル

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/