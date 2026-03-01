ソフトバンクの笹川吉康外野手（２３）と秋広優人内野手（２３）が１日、西武とのオープン戦（アイビー）でアベック弾を披露した。２回に笹川が右中間席中段に飛び込む本塁打を放つと、５回には秋広が右翼場外へと消える特大弾を披露。ともにマルチ安打＆本塁打で首脳陣にアピールしてみせた。いずれも会心の一発だった。「６番・中堅」で先発出場したのは笹川。２回、高めに浮いた緩い変化球に対して「謙虚にセンター前」とい