旅立ちの春です。来月(4月)、ロンドンで開かれる世界卓球選手権に出場する山陽学園高校の面手凛選手も、学び舎をあとにしました。 【写真を見る】「今後は卓球で人生を歩んでいく」4月ロンドンで開催の世界卓球選手権に出場予定の面手凛選手が高校を卒業【岡山】 246人が門出の日を迎えた岡山市中区の山陽学園高校です。卓球部の面手凛選手は、先月、開かれた世界卓球・団体戦の日本代表選考会で優勝。シニアでは初の代表の座を