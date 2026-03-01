【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】圧巻！三浦大知の「震える国歌独唱」白熱必至の“日韓戦”。そのティップオフ前に行われた「国歌独唱」が、大きな話題を呼んでいる。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦。沖縄サントリーアリーナで開催されたこの大一番