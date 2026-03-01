【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】圧巻！三浦大知の「震える国歌独唱」

白熱必至の“日韓戦”。そのティップオフ前に行われた「国歌独唱」が、大きな話題を呼んでいる。

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦。沖縄サントリーアリーナで開催されたこの大一番で国歌独唱の大役を務めたのが、地元・沖縄出身のアーティストである三浦大知だ。その名前がコールされると、試合開始を待ちわびるファンからも大歓声が沸き起こった。

黒のシックなスーツに身を包んで登場した三浦は、一礼してマイクの前へ。静寂に包まれた会場に、身体が震えるような伸びやかかつ高音の素晴らしい歌声を響かせた。その完璧な独唱が終わると、アリーナ全体から三浦を讃える大きな拍手が巻き起こった。

視聴者からは絶賛の声

この別格の歌声には、生中継を見守っていた視聴者も反応。ABEMAのコメント欄には「おお！」「人選良すぎる！」といった驚きや喜びの声をはじめ、「やっぱ歌うまいよね」「独唱うめぇー」「うまずぎやろ」「うまっっ」と、その圧倒的な歌唱力を称賛する言葉が次々と書き込まれた。

さらに、「美しい声」「安定してる〜」「国歌をこんだけ上手く歌えるの凄すぎ」といった絶賛のほか、「だいちさん最高！」「素敵な歌声」「最高でしたありがとうございました」など、地元で美声を披露したアーティストへの感謝と感動のコメントで溢れかえっていた。

なお試合は、日本代表が78−72で韓国代表との激闘を制す。素晴らしいオープニングパフォーマンスが、劇的勝利の呼び水となった。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

