トヨタ「新たな四駆スポーツカー」発表！ブラジル・トヨタは2026月2月23日、「サンパウロ国際モーターショー」でも注目を集めた新型「GRヤリス」の予約販売を開始しました。TOYOTA GAZOO Racingが世界ラリー選手権（WRC）で培った技術を惜しみなく投入したGRヤリスは、モータースポーツ直系のパフォーマンスを追求したモデル。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新たな四駆スポーツカー」です！（30枚以上）車両の設計