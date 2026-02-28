【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年1月放送のアニメ2作品で主題歌を担当することが発表され、アニメファンからも大きな注目を集めているヰ世界情緒。TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』のオープニング主題歌「まぼろしの行方」のMVが公開された。儚さと力強さを併せ持つヰ世界情緒の歌声に、フル3DCGで描かれる迫力の映像表現が融合。M V内で初お披露目となった黒い衣装も登場し、世界観に深く没入できるMVに仕上がっ