【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年2月23日、恵比寿ザ・ガーデンホールにて藍井エイルによる“BLUE FLAiR”がファイナルを迎えた。2025年3月、東京・EX THEATER ROPPONGI公演にてライブ活動を再開して以降、“BLUE FLAiR”冠したライブで、およそ1年間にわたって香港、広州、上海、台湾を巡ってきた藍井エイル。並行して“Animelo Summer Live”や“ナガノアニエラフェスタ”などのフェスにも精力的に参加するなど、そ