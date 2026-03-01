◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁初〜東京駅前・行幸通り着)東京マラソン2026が3月1日の午前9時10分に号砲。日本や世界のトップランナーがしのぎを削ります。国内の招待選手は、昨年12月のスペイン・バレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本新記録を出した大迫傑選手(LI-NING)や2時間4分56秒の日本歴代2位の記録を持つ鈴木健吾選手(横浜市陸上競技協会)の新旧日本記録保持者がエントリー。大迫選手は「僕と鈴木選手だけじゃな