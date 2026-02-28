新宿・歌舞伎町の「トー横」に通っていた女子中学生を脅して買春させたとして先週、派遣社員の男が逮捕された。またトー横は、オーバードーズ（OD）による薬物乱用の疑いなどで、10代が多数補導されていることも社会問題化している。『ABEMA Prime』では、トー横に通っていた娘を亡くした父親に話を聞いた。【映像】亡くなったトー横に通っていた娘（複数カット）■憎しみと変化浩三さんは、トー横に通っていた娘・あきこさん