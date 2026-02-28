団体臨時列車の「湘南の宝石号」が運転「青いロマンスカー」として知られる60000形「MSE」が、2026年2月21日（土）と22日（日）の2日間、成城学園前〜片瀬江ノ島を約5時間20分もかけて走る珍しいルートで運転されました。【画像】車内に「物販コーナー」も開設！これが「湘南の宝石号」の内部ですこの列車は定期列車ではなく、江ノ島で2月28日まで開催されるイルミネーションイベント「湘南の宝石」に合わせて、「湘南の宝石号」