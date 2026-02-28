手元が見えにくいと感じたとき、100円ショップの老眼鏡に頼る人もいるのでは。【写真】「病気を見逃すことも」“100均メガネ”で起こりうるリスク「ただの老眼」という思い込みが怖い「『絶対に使ってはいけない』とは言いません。普段使いの老眼鏡の予備や、ちょっとレシートを見る程度なら便利なツールです。ただし、常用するには大きなリスクがあります」そう話すのは眼科医の平松類先生。最大の問題は、病気の発見機会を逃