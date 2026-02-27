【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始 ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、TCG「ポケモンカードゲーム」30周年記念商品を2026年に初の世界同時発売することを発表した。 配信では歴代ポケモンカードのデザインやポケモンたちが登場。そして、トリは幻のポケモン「ミュウ」と「ミュウツー」が登場した。