【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始

　ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、TCG「ポケモンカードゲーム」30周年記念商品を2026年に初の世界同時発売することを発表した。

　配信では歴代ポケモンカードのデザインやポケモンたちが登場。そして、トリは幻のポケモン「ミュウ」と「ミュウツー」が登場した。

　どのような商品になるのか今後の発表に期待したい。

【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。