TCG「ポケモンカードゲーム」30周年記念商品の発売が決定。2026年世界同時発売予定
【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、TCG「ポケモンカードゲーム」30周年記念商品を2026年に初の世界同時発売することを発表した。
配信では歴代ポケモンカードのデザインやポケモンたちが登場。そして、トリは幻のポケモン「ミュウ」と「ミュウツー」が登場した。
どのような商品になるのか今後の発表に期待したい。【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】
═════════════#ポケカ 30周年記念商品- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) February 27, 2026
2026年 初の世界同時発売
═════════════
Coming Soon...#ポケモンプレゼンツ pic.twitter.com/nHu5qmDA5s
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。