大谷は28スイングで11本の柵越え、その直前に中田翔氏と談笑豪快フリー打撃直前……カメラが捉えた再会にファンも歓喜している。大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に打撃練習を実施した。直前には昨季限りで現役引退した中田翔氏と談笑していた。大谷はこの日、28スイングで11本の柵越えをマークした。4階席への特大アーチも放ち、ドジャースでの登場曲