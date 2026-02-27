中国商業連合会の最新モニタリングデータによると、春節（旧正月）連休中、消費財小売業は比較的速いスピードで成長を維持し、全国の重点大型小売企業100社の商品1日平均小売額は前年同期比24．0％増加し、消費の潜在力が持続的に解放されました。春節連休中、宝飾・貴金属類商品の1日平均小売額は前年同期比33．4％増加し、特に北京や上海、広東省広州といった一線都市で販売額が急増しました。また、祝日の会食などの需要が旺盛