キム・ジェギョン主演映画『Flowers of Mold（英題）』が、『黴の花』の邦題で4月3日よりシネマート新宿にて公開されることが決定。あわせて日本版ビジュアルと予告編、場面写真が公開された。 参考：キム・ジェギョン、『DREAM STAGE』の現場で覚えた日本語は「シゴデキ」「～はヤベエだろ」 本作は、韓国を代表する作家ハ・ソンナンによる短編小説『Flowers of Mold』に着想を得て制作されたヒューマン