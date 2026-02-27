【Trio-Try-iT Figure ―モモ・ベリア・デビルーク―】 3月第3週より 順次展開予定 フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figure ―モモ・ベリア・デビルーク―」を3月第3週より順次展開する。 本製品は、アニメ「To LOVEる－とらぶる－ダークネス」に登場する「モモ・ベリア・デビルーク」の水着姿を、同社のプライズ「Trio-Tr