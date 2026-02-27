銀座コージーコーナーは、2026年2月28日から4月9日までの間、全国の生ケーキ取扱店で「さくらのケーキ」と「さくらと抹茶のモンブラン」を販売する。※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。【商品画像はこちら】求肥入りで“もちふわ”食感の「さくらのケーキ」&あんこや抹茶など和素材を重ねた「さくらと抹茶のモンブラン」◆「さくらのケーキ」税込529