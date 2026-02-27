【銀座コージーコーナー】桜×和素材のケーキ2品発売/ぎゅうひを使ったもちもち食感の「さくらのケーキ」、抹茶やあんこを合わせた「さくらと抹茶のモンブラン」

銀座コージーコーナーは、2026年2月28日から4月9日までの間、全国の生ケーキ取扱店で「さくらのケーキ」と「さくらと抹茶のモンブラン」を販売する。

※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

【商品画像はこちら】求肥入りで“もちふわ”食感の「さくらのケーキ」&あんこや抹茶など和素材を重ねた「さくらと抹茶のモンブラン」

◆「さくらのケーキ」税込529円

もちふわ食感が楽しめる毎年人気のケーキ。柔らかな桜風味スポンジで、桜風味クリーム･粒あんクリーム･甘ずっぱい苺をはさんだ。求肥(ぎゅうひ)のもちもちとした食感をアクセントに、カスタードでまろやかなコクを加えた。仕上げにのせた桜花の塩漬けが、味わいを引き締めるアクセントになっている。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:343kcal

たんぱく質:5.1g

脂質:18.7g

炭水化物:39.2g

食塩相当量:0.3g

◆「さくらと抹茶のモンブラン」税込496円

桜風味マドレーヌに粒あんと抹茶あん、ほどよい苦みの抹茶クリームを重ね、桜あんで包んだモンブラン。仕上げにのせた桜花の塩漬けが、味わいを引き締めるアクセントになっている。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:363kcal

たんぱく質:6.9g

脂質:13.7g

炭水化物:53.9g

食塩相当量:0.4g

さくらと抹茶のモンブラン

さくらと抹茶のモンブラン 断面

桜風味×和素材」、春限定のケーキ2品