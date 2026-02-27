【「サラサグランド」新軸色】 3月19日 発売 価格：1,650円 （左から）アッシュブラウン、クラウドグレー、チャコールグレー、ディープブルー 【拡大画像へ】 ゼブラは、ジェルボールペン「SARASA」シリーズの金属軸ボールペン「サラサグランド」より、ビジネスシーンの持ち物や服装に調和する新しい軸色を3月19日より