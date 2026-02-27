エムエスアイコンピュータージャパンは2月26日、ビジネス向けモニターの新モデルとして、27インチ、リフレッシュレート144Hz対応の高画質IPSパネルを採用した「PRO MP275PG E14」を家電量販店やPCショップなどで発売する。価格は2万7300円前後。●目に優しく休憩目安がわかる機能も搭載新製品は、アンチフリッカー、ブルーライトカットといった機能を設け、ノングレアパネルを採用。目の負担を軽減するほか、目の疲労度合いを