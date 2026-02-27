【台北・小畑大悟】ソフトバンクは26日、台北ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表との交流試合に臨み、4−0で勝った。ソフトバンクの先発は、台湾プロ野球の味全から新加入し、台湾代表でもある徐若熙。3回を1安打無失点の好投を見せた。打線は三回に山川の2点打で先制。五回には笹川の本塁打で1点を追加した。故郷の台湾でタカデビュー故郷のマウンドで衝撃のソフトバンクデビューを飾った。日台から