お笑いコンビ、千鳥の大悟（45）が6日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）にレギュラー出演。自宅での居場所について語った。番組のテーマは「大悟とママ友になろうSP」と題し、育児に奮闘する女性タレントや芸人が出演し、子育てや夫婦関係で使った領収書を提出した。育児についての話題になり、大悟が子どもが小さい頃に頻繁に家に帰っていなかったことを語り、共演者につっこまれていた。くわばた