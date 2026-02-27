Ｊ３福島の元日本代表ＦＷ三浦知良が２６日、５９歳の誕生日を迎えた。福島県庁で内堀雅雄知事を表敬訪問。終了後に報道陣から５９本のバラの花束と似顔絵が描かれたケーキを贈られた。祝福に笑顔を見せ「本当に幸せ。１試合でも長くピッチに立てるように努力したい」と５９歳の抱負を語った。内堀知事から「感無量」など感謝の言葉を受け取った。３月１１日に東日本大震災から１５年を迎える中、２０１１年に復興支援慈善試合