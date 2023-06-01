中国メディアの九派新聞によると、中国で23日、屋根にガチョウなど家禽（かきん）計21羽を乗せて走行するBMWのSUV（スポーツ用多目的車）が目撃された。運転していた男性が25日、九派新聞に語ったところによると、SNS上に投稿された動画は、帰省先から800キロ余りの距離を20時間余りかけて広東省へ戻る途中の様子で、屋根の上の21羽は父方の祖父母が持たせてくれたもの。道中「売ってほしい」と声をかけられたりもしたが全て断った