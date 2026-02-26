AOKIは、はくだけでスラっとまっすぐ伸びるきれいなシルエットを叶える「バレリーナパンツ」から、1本持っておくだけで幅広いシーンでの着まわしが楽しめる春の新色の販売を開始。同商品は、AOKI全店舗およびAOKI公式オンラインショップにて販売している。「バレリーナパンツ」シリーズ2023年9月に販売を開始した「バレリーナパンツ」は、「バレリーナのようにまっすぐ伸びた美脚」というコンセプトのもと、快適なはき心地とスタイ