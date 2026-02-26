思い入れのある実家が空き家になると、売るべきか貸すべきか、とても迷うと思われます。どちらの方法がよいのか、FPである筆者がいくつかの選択肢をアドバイスします。 「売却」か「賃貸」か。出口を分ける3つの選択肢 親を亡くした悲しみのなかで、実家の片付けや手続きに追われる日々。「誰も住まなくなった実家を、どうしたらいいだろう」…… いわゆる「実家じまい」に悩んでいる方へ、まずは選択肢を一緒に整理して