バンテリンドームの練習に参加…背番号「16」で登場野球日本代表「侍ジャパン」に選出されているドジャースの大谷翔平投手が26日、バンテリンドームでの練習に参加した。3年ぶりに代表のユニホームに袖を通し、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた調整をスタート。世界最高峰の舞台で躍動するスーパースターのチーム合流には、米メディアも熱い視線を送っている。大谷は米国でのキャンプで実戦